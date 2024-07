Antes de ser atropelado e morto, homem bebia em assentamento próximo a BR-060

O pedestre, ainda não identificado, que foi atropelado e morto por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no início da noite desta quinta-feira (4), na BR-060, em Campo Grande, estaria bebendo com amigos em um assentamento próximo da rodovia.

Informações colhidas pelo JD1 Notícias, no local do fato, apontam que o homem apareceu repentinamente na rodovia e o motorista da ambulância, de 53 anos, não teve tempo suficiente para desviar e evitar o acidente de trânsito. Com o impacto, a vítima foi lançada a 43 metros de distância do ponto de colisão.

Ainda conforme apurado, algumas pessoas que também estariam na companhia do homem, com sinais de embriaguez, teriam se irritado com a situação e partido para cima do condutor, mas foram contidos.

A ambulância trazia uma criança do Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério, em Sidrolândia, para o Hospital Regional de Campo Grande, onde seria realizado uma cirurgia eletiva de apendicite.

Após o acidente, uma viatura do Corpo de Bombeiros que foi atender a vítima de atropelamento, mas constatou que o homem estava sem os sinais vitais, deu prosseguimento no transporte para que a criança não perdesse o procedimento cirúrgico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também