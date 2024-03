Identificado motociclista que morreu em acidente na Gury Marques

A vítima falta do acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde de ontem (8), na avenida Gury Marques, foi identificada como Wesley Ramão Cristaldo Santos Romeiro de 23 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wesley seguia pela Gury Marques e o caminhão tentava realizar uma conversão à esquerda para acessar o sentido da avenida que segue para a saída de São Paulo e para evitar a colisão o motociclista sofreu uma queda, indo a óbito.

Conforme o delegado Rodrigo Camapum, da Depac Cepol, elementos colhidos pela Polícia Científica indicam que a moto foi arrastada, batendo na lateral do caminhão.

Suspeita das autoridades é de que o motociclista morreu possivelmente em decorrência de fraturas internas no corpo. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac Cepol.

O motorista do caminhão não teve ferimentos graves.

