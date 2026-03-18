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Idosa cai da maca em hospital de Sidrolândia e morre horas depois

Ela havia sido transferida para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos

18 março 2026 - 15h51Brenda Assis
Hospital de SidrolândiaHospital de Sidrolândia   (SidroNews)

Uma idosa de 70 anos morreu na tarde desta terça-feira (17), em Campo Grande, após ser transferida em estado grave de Sidrolândia, município a 68 quilômetros da capital.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher deu entrada por volta das 2h no Hospital Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia, com queixas de falta de ar e dor abdominal, sintomas que já duravam mais de um dia.

Ainda conforme o registro, por volta das 3h30, a paciente caiu de uma maca que não possuía proteção lateral dentro da unidade hospitalar. Após a queda, ela foi socorrida e transferida para o hospital da Cassems, em Campo Grande.

De acordo com o resumo clínico apresentado às autoridades, a idosa apresentou piora no quadro de saúde, com rebaixamento do nível de consciência e paradas cardiorrespiratórias. Ela chegou a ser reanimada e deu entrada na unidade em estado gravíssimo.

A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas teve novas paradas cardiorrespiratórias, falecendo às 13h47.

Familiares relataram que a idosa havia sofrido uma queda da própria altura cerca de uma semana antes, o que também pode ter contribuído para o agravamento do estado de saúde.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

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