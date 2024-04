Idosa "descuida" de celular, vira para conversar com vizinho e tem aparelho furtado

Uma idosa de 74 anos teve o celular roubado por um ciclista, na tarde de sexta-feira (12), em Paranaíba, cidade a 411 quilômetros de Campo Grande, após se distrair enquanto conversava com um vizinho.

Segundo o portal MS Todo Dia, a idosa estava em sua residência quando deixou o aparelho em cima de uma mesinha na calçada em frente da sua casa.

Em dado momento, ela virou para conversar com um vizinho, momento em que um homem montado em uma bicicleta levou o aparelho celular. Ele fugiu com o celular.

Logo após o crime, a idosa registrou o caso Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também