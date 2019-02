Idosa é achada morta com rosto desfigurado no Indubrasil

Dirce Santoro Guimarães Lima, 79 anos, foi achada morta atrás de uma fábrica de lingerie, no último sábado (23), no bairro Indubrasil, em Campo Grande. A idosa foi encontrada com o rosto desfigurado.

Conforme informações, Dirce já estava desaparecida há dois dias e foi vista pela última vez entrando no carro de Pâmela Ortiz de Carvalho, conhecida como “táxi da vovó”. A mulher trabalhava como motorista de aplicativo, ela e a idosa se conheciam desde o final do ano passado.

Duas vizinhas confirmam ter visto a vítima pela última vez na manhã do sábado (23), quando embarcou no carro de Pâmela. Elas estranharam o desaparecimento de Dirce e foram até a delegacia na segunda-feira (25), prestar queixa e com a denúncia, a polícia conseguiu chegar até a suspeita com filmagens da câmera de segurança.

O corpo de Dirce foi encontrado por populares em um terreno e próximo a um amontoado de lixo, atrás de uma fábrica de lingeries, no Indubrasil. A vítima estava com rosto desfigurado e tinha ferimentos na cabeça. Os moradores acionaram a polícia após achar o cádaver em estado de decomposição.

A vítima foi morta com pancadas na cabeça, que foi batida contra o meio-fio. Para a polícia, a suspeita negou o envolvimento do crime e questionada novamente, confessou e disse que teve uma discussão com Dirce e a idosa teria pulado do carro em movimento, versão que foi descartada pelos policiais.

As vizinhas informaram a polícia que Pâmela estaria devendo Dirce, que estaria suspeitando a algum tempo de fraudes em seu cartão de crédito.

