Idosa é agredida com golpes de barra de ferro durante assalto em Dourados

Um idoso, de 79 anos, foi agredida com golpes de barra de ferro durante um assalto ocorrido no final da tarde de terça-feira (7), no bairro Chácara Califórnia, em Dourados.

Conforme as informações policiais, ela e o marido, de 87 anos, estavam voltando para casa quando foram abordados por dois bandidos, que logo anunciaram o assalto.

Diante da situação, a idosa reagiu ao crime e acabou sendo golpeada no rosto e na cabeça. Depois disso, os bandidos pegaram um celular das vítimas antes de fugir correndo.

Devido ao ferimento, a mulher foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde recebeu atendimento médico.

A polícia foi acionada para atender o caso e faz as investigações necessárias para identificar os autores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também