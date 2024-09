Idosa é encontrada morta em residência no Vida Nova

Idosa, de 61 anos, identificada como Maria Matilde de Oliveira Pedreira, foi encontrada morta numa residência no Jardim Vida Nova, em Campo Grande, no final da noite desta segunda-feira (2).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada para verificar o chamado de achado de cadáver e no local, conversaram com o esposo da vítima.

O corpo estava em rigidez cadavérica e cianose nas extremidades dos membros. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado e constatou o óbito. Porém, foi acionado a Polícia Científica.

A ocorrência ficou a cargo da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), mas também a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) no local averiguando o desenrolar do caso.

Não havia sinais de arrombamento na casa ou violência na vítima.

O caso foi tratado como morte a esclarecer.

