Idosa é encontrada morta sangrando pelo nariz e pela boca no Jardim Aeroporto

Andrelina Gertrudes Da Silva Carneiro, de 63 anos, foi encontrada sem sinais vitais durante a noite de terça-feira (23), na casa onde morava com o marido no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ela estava caída em um dos cômodos, sangrando pelo nariz e pela boca.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima contou a Polícia Civil que estava em casa quando recebeu uma ligação do vizinho. Ele detalhou que Andrelina estava caída no chão, com sangramento pela boca e pelo nariz.

Quando ela chegou ao local, encontrou seu padrasto em estado de choque, sem saber o que fazer. A mulher chegou a acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas as equipes puderam apenas constatar o óbito da mulher, notando que ela não tinha sinais de violência pelo corpo.

Para as autoridades, a comunicante informou ainda que sua mãe era hipertensa, diabética, tinha câncer no pulmão e estava para passar por avaliação médica para investigar o porque que ela estava apresentando insuficiência respiratória.

Na casa, morava apenas a vítima e seu marido, mas a filha de Andrelina disse nunca ter ouvido relatos de violência por parte do padrasto. Ela chegou a descrever o homem como sendo uma pessoa muito boa.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

