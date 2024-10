Idosa é estrangulada até a morte após ser violentada sexualmente em Dourados

A idosa Hilda Barroso, de 79 anos, foi encontrada morta nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (18), na comunidade indígena Nhu Verá, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Primeiros indicativos apontam que ela foi estrangulada até a morte e também violentada sexualmente.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime e começaram a analisar a cena para identificar os motivos que levaram a morte da vítima. No corpo, havia sinais de sufocamento.

Mas há também outro detalhe, conforme noticiado pelo site Dourados News. A mulher estava com as roupas íntimas abaixadas, reforçando a possibilidade de que ela tenha sido violentada sexualmente durante o crime.

Ainda conforme o site local, um homem, de aproximadamente 40 anos, foi apontado como principal suspeito, porque segundo testemunhas, ele foi visto deixando a construção de apenas um cômodo.

Até o momento não há informações sobre a motivação. O corpo da vítima será levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde será feito todos os exames para detalhar a causa da morte e também, se de fato, houve o abuso sexual.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também