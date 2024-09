Idosa e genro ficam em estado grave ao fazer bife na chapa usando álcool em Bataguassu

Duas pessoas ficaram gravemente feridas durante a preparação de um almoço na Rua Acre, Centro de Bataguassu. O caso aconteceu no final da manhã deste domingo (1°). As vítimas seriam uma idosa, de 60 anos, e seu genro, de 30.

Conforme as informações do site Cenário MS, os dois estavam manipulando uma chapa para churrasco, onde o fogo estava sendo alimentado pelo uso de álcool.

Testemunhas contaram que o rapaz teria usado o frasco de álcool para acender mais uma vez a chama da chapa, momento que o objeto explodiu. Os dois tiveram várias queimaduras pelo corpo.

Ainda segundo o site, a idosa foi a mais atingida pelas chamas, ficando com 65% do corpo queimado. Ela teve ferimentos no couro cabeludo, rosto, pescoço, braços e tórax. Já o rapaz ficou com 25 % do corpo machucado, principalmente nos braços e tórax.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestando os primeiros socorros as vítimas e encaminhando para a Santa Casa da cidade. No entanto, devido ao estado de saúde das vítimas, os dois precisaram ser transferidos para Campo Grande.

Uma filha da vítima acabou passando mal ao ver a mãe se ferindo, precisando ser socorrida pelas equipes para o hospital da cidade. O Cenário MS detalhou ainda que após a explosão, a casa em que a família mora pegou fogo, que rapidamente foi contido por alguns parentes que estavam no imóvel.

Eles utilizaram uma mangueira de jardim, para ir apagando as chamas e resfriando as vítimas até a chegada do socorro.

O caso será investigado pelas autoridades.

