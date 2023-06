Idosa fica em estado gravíssimo ao ser atropelada atravessando avenida

Idosa, de 78 anos, foi socorrida em estado gravíssimo após ser atropelada enquanto tentava atravessar a Avenida Marcelino Pires, próximo a Praça Antônio João, em Dourados. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (28).

O site Dourados News informou que a vítima foi atingida por um Fiat Pálio que seguia pela avenida. No entanto, não existem maiores detalhes a respeito da dinâmica do acidente, se o veículo estava em alta velocidade ou se a idosa atravessava na faixa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência junto com as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima acabou sendo encaminhado para a o Hospital da Vida em estado gravíssimo de saúde.

