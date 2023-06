Idosa morre após caminhão caçamba passar por cima da sua cabeça em MS

Verônica dos Santos, de 61 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão caçamba durante a noite de quinta-feira (29), na Rua General Câmara, na cidade de Miranda.

De acordo com as informações publicadas pelo site O Pantaneiro, o motorista do caminhão disse a polícia que estava seguindo na pista quando viu a mulher. Ele relatou ter jogado o caminhão para o lado na tentativa de desviar da pedestre, mas não teve sucesso.

Testemunhas disseram que as rodas da caçamba passaram por cima da cabeça da vítima. O condutor ‘não teria visto’ o acidente, voltando ao local apenas porque foi avisado por populares sobre o que teria acontecido.

O local foi sinalizado com cones do veículo e o condutor aguardou no local até a chegada da Polícia Militar. Verônica chegou a ser socorrida e encaminhada até o Hospital Regional do município, mas faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

