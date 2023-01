Idosa morre após ser arremessada para fora de carro durante capotamento

A idosa Maria da Silva Coelho, de 76 anos, morreu após ser arremessada para fora de um carro durante capotamento na tarde de sexta-feira (30), na BR-267, entre Bataguassu, em Mato Grosso do Sul e Presidente Epitácio, em São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia o banco traseiro de um veículo Ford/Escort, onde também estavam a filha e o genro dela para a cidade paulista. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou. As causas que motivaram o acidente são apuradas pela polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez reanimação cardiopulmonar por cerca de 40 minutos, porém ela não resistiu e morreu logo após dar entrada no hospital. O genro e a filha de Maria também foram socorridos com ferimentos.

Além das equipes de socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local e fez o controle do trânsito.

