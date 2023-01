Idosa perde R$ 2 mil após receber "ajuda" de golpista na Capital

Uma idosa de 91 anos acabou perdendo R$ 2 mil, após ser vítima de um golpista enquanto utilizava um caixa eletrônico 24h instalado em uma rede de supermercados na região do bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo o portal de notícias Dourados News, o golpista seria um rapaz que estava atrás da vítima na fila para utilizar o aparelho, que orientou a idosa a recadastrar os seus dados bancários na tela do equipamento, alegando para a vítima que isso evitaria o pagamento de taxas.

Acreditando no rapaz, a idosa aceitou a ajuda e o indivíduo digitou suas senhas, retirou o cartão e o trocou por outro sem que a vítima percebesse, possibilitando que ele realizasse duas operações e um saque de R$ 2 mil.

