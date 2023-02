Idosa recusa ajuda dentro da Santa Casa e agride enfermeira com socos e chutes

A Polícia Militar foi acionada ao ser informada que uma mulher de 70 anos teria agredido uma enfermeira dentro da Santa Casa de Campo Grande na manhã deste domingo (19).



No local, a vítima informou à Polícia Militar que a senhora identificada como Elida, chegou no hospital depois ter caído da própria altura e que durante o atendimento a mulher estaria tentando tirar de si a sonda de medicamento, mas foi impedida pela enfermeira.



Ao ser impedida a autora começou a desferir chutes socos e arranhões contra vítima tendo inclusive cuspido e xingado a profissional com diversos palavrões.



Com o auxílio de outros profissionais do hospital, a mulher foi contida e a vítima decidiu ligar para o 190. A Polícia Militar conduziu a vítima para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Centro com lesões no braço e no pescoço. Já a autora estava sedada e com medicação e não foi possível levá-la até a autoridade policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

