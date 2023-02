Idosa sofre ataque epilético e polícia descobre abandono em Campo Grande

A Polícia Militar descobriu um abandono de incapaz, após atender um caso de ataque epilético de uma idosa, de 71 anos, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar realizava rondas no bairro, quando foram chamados por populares que indicaram que a vítima estava sofrendo um ataque epilético.

Logo após chegarem ao local, acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que fez a remoção da idosa para uma unidade de saúde. Durante a entrevista com testemunhas, os militares souberam que a vítima estava em situação de abandono.

Vizinhas explicaram que a idosa convive sozinha e não tem parentes em Campo Grande e que o único filho mora no interior de Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme o registro, as vizinhas relataram que a idosa faz tratamento de câncer, possui trombose e quadro epilético.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

