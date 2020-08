Idoso aceita carona e tem carteira levada no Nova Lima

Um homem de 76 anos, que terá a identidade preservada, procurou a polícia após ter a carteira levada por um desconhecido que ofereceu carona, na terça-feira (11), no bairro Nova Lima.

De acordo com o registro policial, por volta das 12h o idoso seguia pela rua Marquês de Herval, na região do Terminal Nova Bahia, quando um motociclista se aproximou, ofereceu carona e a vítima aceitou. O motociclista se ofereceu para levar a carteira do idoso em sua bolsa para que não caísse no chão, a proposta foi aceita.

Em determinado ponto do bairro, o motociclista parou a motocicleta, pediu para o idoso descer e disse para esperar que logo voltaria. O criminoso saiu com a carteira da vítima e não retornou.

Na carteira estava a identidade do idoso, o título de eleitor e uma quantia em dinheiro que não foi detalhada. O caso foi registrado como estelionato contra idoso.

