Idoso baleado no Iracy Coelho pode ter reagido ao assalto, diz delegado

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Idoso é baleado durante tentativa de assalto em Campo Grande

O idoso de 71 anos baleado no início da tarde desta segunda-feira (3), no bairro Parque Res. Iracy Coelho Netto, em Campo Grande, possivelmente reagiu ao assalto. A hipótese foi apontada pelo delegado Francis Freire, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

“Duas pessoas vieram até o local, anunciaram roubo e é bem possível [...] que a vítima, que está hospitalizada, reagiu ao assalto e nisso acabou sendo alvejada por dois disparos, e após esses disparos, os ladrões empreenderam fuga”, detalhou o delegado.

A suspeita inicial, de acordo com a Polícia Militar, é que a dupla de criminosos que baleou o idoso chegou a entrar na residência. No local, a perícia encontrou um projétil, mas nenhuma cápsula.

Apesar de terem chegado a invadir a residência, a perícia apontou que nenhum objeto foi levado durante o assalto.

A polícia ainda segue com as investigações e busca os criminosos. Ainda não sem tem atualizações sobre o estado de saúde do idoso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Idoso é baleado durante tentativa de assalto em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também