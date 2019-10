Idoso cai em golpe e perde mais de R$ 6 mil

Italo Prota de Sa, 69 anos, perdeu mais de R$ 6 mil depois de cair em golpe na segunda-feira (21), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o senhor estava em sua casa quando recebeu uma ligação, no outro lado da linha o golpista se identifica como um funcionário do Banco Itaú epergunta se a vítima havia feito compras nas lojas americanas, Italo responde que não, o golpista então diz que o cartão havia sido clonado e orienta a vítima a ligar no número indicado no cartão para fazer o cancelamento e posteriormente entregar a um motoboy que iria recolher o cartão.

A vítima, acreditando fazer o procedimento correto seguiu as orientações, mas depois recebeu uma mensagem informando que sua conta estava devedora, ao conferir percebeu que havia sido sacado R$ 6,009,70 e então procurou a delegacia e registrou a ocorrência.

Os policiais então informaram o senhor sobre esse tipo de golpe, onde os golpistas se passam por funcionários de banco dizem que o cartão foi clonado e orienta o cancelamento, enquanto a vítima liga na operadora do cartão os golpistas ativam o “modo espera” e ouvem os dados da vítima, além de recolherem o cartão da vítima.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também