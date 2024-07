Idoso cai em golpe e perde quase R$ 4 mil em Miranda

Um idoso de 71 anos, morador de Miranda, cidade na região do Pantanal, foi vítima de um golpe e procurou a polícia, na tarde de sexta-feira (5), após perder quase R$ 4 mil para um criminoso que se passava pelo seu filho.

Segundo informações do portal Dourados News, o idoso detalhou a polícia que, através de mensagem, o golpista entrou em contato com sua esposa, se passando pelo filho do casal e afirmando que estava precisando de ajuda para pagar uma dívida, mas que não estava conseguindo por conta de problemas bancários.

O golpista então passou uma conta em nome de uma mulher, e o idoso, acreditando que estava ajudando o filho, transferiu R$ 3.980 em uma primeira transação. O prejuízo só não foi maior por que o aplicativo do banco do idoso impediu uma segunda transação, de cerca de R$ 5.980.

Assim que percebeu que foi vítima de um golpe, o idoso procurou a Delegacia de Polícia Civil de Miranda para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

