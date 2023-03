Idoso 'cai na lÃ¡bia' da namorada novinha e perde mais de R$ 19 mil em MS

Idoso, de 69 anos, perdeu mais de R$ 19 mil ao ser enganado pela namorada ‘novinha’ de 19 anos em Sidrolândia durante essa semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estão juntos há aproximadamente dois anos. Com planos de morar com a namorada em uma casa no Distrito do Quebra Coco, o idoso passou R$19 mil para a jovem no dia 20 deste mês para ela comprar os móveis do ninho de amor.

Porém, após receber o valor a menina tomou chá de sumiço, aparecendo novamente na quinta-feira, dia 23, para pedir mais R$ 700 ao amado, dizendo que iria pagar a mudança. Como da última vez, a menina desapareceu de novo.

O idoso ainda tentou ligar para a namoradinha, mas ela não atendeu mais as ligações. Depois disso, ele decidiu procurar a Delegacia de Polícia Civil como estelionato contra idoso.

