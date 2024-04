Idoso condenado duas vezes por estupro de vulnerável é preso em Jardim

Um homem de 67 anos, identificado apenas como A.M.P., condenado duas vezes pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quinta-feira (18), em Jardim, após a Polícia Civil cumprir um mandado de prisão em seu desfavor.

O primeiro caso ocorreu em Jardim, entre os anos de 1997 a 2000. Na época o autor, que tinha 40 anos, era convivente da avó da vítima, que foi abusada por ele dos 4 aos 7 anos de idade.

O segundo caso, que também ocorreu em Jardim, ocorreu entre os anos de 2004 a 2010. Na ocasião, o autor, que estava com 47 anos, também era convivente da avó da vítima, e teria abusado dela dos 6 aos 12 aos de idade.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

