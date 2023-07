Idoso é ameaçado por agiota por não pagar dívida de R$ 50 mil na Capital

Um idoso, de 74 anos, procurou a delegacia no início da noite desta segunda-feira (10) para registrar uma ameaça sofrida por um agiota, de 27 anos, em Campo Grande. Ele não teria cumprido com o combinado para abater a dívida de R$ 50 mil, mas que com os juros subiram para mais de R$ 86,5 mil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o idoso conheceu o agiota por meio de amigos e estava precisando de R$ 50 mil para fazer um tratamento médico.

Porém, o suspeito arcou com o imposto da casa da vítima e esse valor saltou para R$ 86,5 mil. Conforme consta no registro policial, o combinado seria que o idoso pagasse R$ 6,9 mil todo mês até conseguir pagar o montante total da dívida.

Mas, as ameaças começaram a aparecer logo após ele não conseguir pagar as parcelas. O idoso chegou a colocar sua casa como garantia e o pagamento total da dívida aconteceria quando ele vendesse a casa, porém, ele não conseguiu vender o imóvel, nem pagar os juros.

Nisso, o agiota passou a ameaçá-lo e chegou a ir ao portão da casa e bater várias vezes dizendo "se vocês não saírem da casa, vou tirar vocês daí". O suspeito disse para a vítima que eles tinham cinco dias para saírem do imóvel.

Assim, o idoso para se resguardar procurou a polícia e formalizou o boletim de ocorrência, registrado como ameaça e agiotagem.

