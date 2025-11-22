Menu
Polícia

Agiota é assassinado com golpes de faca em escritório de Rio Brilhante

'Netinho', como era conhecido, era famoso na cidade por atuar no ramo de agiotagem

22 novembro 2025 - 15h31Luiz Vinicius
Vítima foi encontrada caída ao lado de uma mesaVítima foi encontrada caída ao lado de uma mesa   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Manoel Andrade Leite, de 67 anos, foi assassinado com golpes de faca enquanto estava em um escritório, na rua Dr. Boaventura, no centro de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste sábado, dia 22.

O idoso, conhecido como 'Netinho', foi encontrado morto ao lado de uma mesa. Ele também era famoso na cidade por atuar no ramo de agiotagem.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, no local havia muito sangue, principalmente no banheiro do escritório, e uma faca foi localizada em cima da pia.

Quem encontrou o idoso sem vida foi uma pessoa que chegou ao escritório por volta das 9h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado na sequência e apenas constatou o óbito.

Ainda não há informações sobre o suspeito e nem mesmo a motivação para o fato.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e a Polícia Civil, acompanhada da Polícia Científica, realizaram os trabalhos de praxe.

