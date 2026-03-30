Homem, de 68 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite de sábado (28) no bairro Jardim Real, em Bataguassu. O suspeito, de 67 anos, foi preso pela Polícia Militar após atacar a vítima com golpes de facão.

A equipe do batalhão foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, que já atendia o homem ferido próximo a um bar, com cortes na cabeça, no cotovelo e na região dorsal, e o encaminhou a uma unidade de saúde.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, testemunhas relataram que a vítima já estava ferida quando chegou ao local e teria informado que o autor o atacou com um facão. A agressão teria começado na residência da vítima, e ele foi perseguido até cair ao solo.

Após diligências, a equipe localizou o suspeito em outro endereço da cidade e o prendeu, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil.

O local do crime foi preservado para perícia, com o objeto utilizado no ataque permanecendo no perímetro para os procedimentos técnicos. O caso segue sob investigação.

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