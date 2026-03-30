Menu
Menu Busca segunda, 30 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Idoso Ã© atacado com golpes de facÃ£o em tentativa de homicÃ­dio em Bataguassu

Suspeito foi detido pela PolÃ­cia Militar e o instrumento usado nas agressÃµes foi apreendido

30 marÃ§o 2026 - 12h55Vinicius Costa
Facão usado para atacar a vítimaFacÃ£o usado para atacar a vÃ­tima   (DivulgaÃ§Ã£o/PM)

Homem, de 68 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite de sábado (28) no bairro Jardim Real, em Bataguassu. O suspeito, de 67 anos, foi preso pela Polícia Militar após atacar a vítima com golpes de facão.

A equipe do batalhão foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, que já atendia o homem ferido próximo a um bar, com cortes na cabeça, no cotovelo e na região dorsal, e o encaminhou a uma unidade de saúde.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, testemunhas relataram que a vítima já estava ferida quando chegou ao local e teria informado que o autor o atacou com um facão. A agressão teria começado na residência da vítima, e ele foi perseguido até cair ao solo.

Após diligências, a equipe localizou o suspeito em outro endereço da cidade e o prendeu, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil.

O local do crime foi preservado para perícia, com o objeto utilizado no ataque permanecendo no perímetro para os procedimentos técnicos. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Drogas e dinheiro apreendido durante a ocorrência
PolÃ­cia
Suspeitos tentam fugir, mas acabam detidos pela GCM com droga em Campo Grande
Carro estava em uma região de mata nas margens da rodovia
PolÃ­cia
Carga de maconha avaliada em R$ 2 milhÃµes Ã© encontrada em carro abandonado em MS
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
Policial com o garotinho - Foto: WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica da 11Âª CIPM salva menino de 2 anos engasgado em Campo Grande
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã
PolÃ­cia
AlÃ©m de agredir esposa, marido tenta forÃ§Ã¡-la a tomar produto quÃ­mico em BatayporÃ£
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
PolÃ­cia
Idoso tenta agarrar e beijar jovem de 18 anos a forÃ§a em SidrolÃ¢ndia
Briga entre irmãos termina com intervenção da PM e homem baleado em Campo Grande
PolÃ­cia
Briga entre irmÃ£os termina com intervenÃ§Ã£o da PM e homem baleado em Campo Grande
Local onde a vítima pediu ajuda
PolÃ­cia
Homem Ã© ferido a tiros e pede ajuda em posto de combustÃ­vel em Campo Grande
PM apreende munições de fuzil e droga - Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica prende dois suspeitos com droga e muniÃ§Ãµes de fuzil em Campo Grande
Criança foi encaminhada para a UPA
PolÃ­cia
PolÃ­cia investiga possÃ­vel abuso em crianÃ§a de 3 anos em SidrolÃ¢ndia

Mais Lidas

Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
PolÃ­cia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra Ã´nibus na Av. JÃºlio de Castilho
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
PolÃ­cia
AGORA: Homem Ã© baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Gabriel foi atingido por vários tiros
JustiÃ§a
Por assassinato no bairro Moreninha, homem Ã© condenado a 19 anos de prisÃ£o
Local onde aconteceram os fatos
PolÃ­cia
Desaparecido hÃ¡ dias, homem Ã© encontrado morto em residÃªncia do Nova Lima