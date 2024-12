Idoso é encontrado ensaguentado e com vários ferimentos no Aero Rancho

Idoso, de 63 anos, foi socorrido bastante ensaguentado e com múltiplos ferimentos pelo corpo na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele apresentava sinais de embriaguez.

Segundo consta no boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo que passava pelo local visualizou a vítima caída e parou para prestar socorro. Ele contou que estava indo buscar um passageiro, mas disse que ficou assustado com a cena e por isso decidiu acionar as autoridades e o socorro.

A Polícia Militar chegou a tentar conversar com a vítima, mas devido a desorientação e sinais de embriaguez no idoso, ele não conseguiu dizer quem seria o agressor ou por qual motivo teria sido agredido daquela maneira.

Conforme o registro, o idoso estava embriagado e com diversos ferimentos, incluindo sangramento no ouvido direito e na boca, hematomas no olho esquerdo e múltiplos ferimentos na cabeça e nos braços.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

