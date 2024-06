Idoso é encontrado morto com perfuração no olho em sítio de Eldorado

Um idoso, de 67 anos, foi encontrado morto durante a tarde de domingo (23), no sítio em que morava no município de Eldorado, região Sul do Estado. Ele tinha várias perfurações pelo corpo, inclusive no olho direito.

Conforme o boletim de ocorrência, o arrendatário do sítio foi até o local para ver o gado. Ao se aproximar da casa em que a vítima morava, o encontrou caído do lado de fora.

Suspeitando que o idoso estava morto, a testemunha resolveu procurar a Polícia Militar e a Polícia Civil.

No imóvel, os policiais constataram o falecimento da vítima. Ele tinha várias perfurações no tórax e olho direito. No entanto, não foi detalhado no registro policial se ele as marcas eram de facadas ou de tiros.

A Perícia Técnica foi até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como homicídio.

