Idoso é encontrado morto com sangramento no rosto em apartamento da Capital

Artur de Castro Cunha Neto, de 64 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava durante a manhã desta segunda-feira (4), no bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande. O JD1 apurou que o idoso tinha sangramento no rosto.

Conforme o boletim de ocorrência, a funcionária da vítima chegou para trabalhar e o encontrou caído entre o criado mudo e a cama, no quarto. Assustada, ela ligou para a Polícia Militar e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atestaram a morte do idoso.

A funcionária disse ainda que Arthur tomava vários tipos de remédios, mas no sábado por volta das 13h quando acabou o serviço, deixou a vítima na residência e lembra que ele estava bem.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

