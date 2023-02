Idoso é encontrado morto em casa após ficar 4 dias desaparecido na Capital

O idoso José Aparecido Pereira da Silva, de 70 anos, foi encontrado morto em sua residência no início da noite de quinta-feira (16), na região da Vila Carvalho, em Campo Grande. Ele havia sido pela última vez há quatro dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída e na posição de decúbito ventral, ou seja, deitado de bruços sobre o abdome, com a cabeça voltada para um dos lados.

A Polícia Militar foi acionada e constatou a veracidade dos fatos, acionando a Polícia Civil e a Perícia Técnica. No local onde José foi encontrado, não havia indícios de arrombamento, mas chamou a atenção da polícia o fato dele não ter tido contato com ninguém há quase 5 dias.

O corpo estaria em avançado estado de decomposição.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

