Idoso é encontrado morto por vizinho ao lado da cama após 'sumir' no Jardim Morenão

Homem, de 76 anos, foi encontrado morto ao lado da cama durante a tarde de quarta-feira (29), na casa onde morava no Jardim Morenão, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima contou que o pai não era visto por vizinhos desde as 8h da manhã de terça-feira, o que causou estranheza, já que ele estava sendo por ali.

Ontem, um vizinho resolveu arrombar o portão para verificar se estava tudo bem, momento em que encontrou o idoso caído ao lado da sua cama. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas puderam constatar o óbito do idoso.

Para as autoridades, a jovem detalhou seu pai era alcoólatra e fazia uso de remédios para controlar a pressão. Depois que o caso foi fechado, um representante da pax foi até a delegacia, com um despacho escrito pela médica patologista.

No documento estava escrito que o corpo da vítima precisaria ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), devido ao seu histórico recente de queda de bicicleta, uma vez que ele teria lesionado uma das costelas, sendo que este ferimento pode ter causado uma embolia pulmonar (bloqueio de uma ou mais artérias do pulmão) ou um infarto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

