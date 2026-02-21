Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande

Um homem de 60 anos foi esfaqueado pela ex-companheira na manhã deste sábado (21), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento na UPA Santa Mônica após ser atingida no peito com um golpe de faca. A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade de saúde.

À polícia, o homem relatou que manteve um relacionamento por cerca de seis meses com a suspeita. Na manhã de hoje, ela foi até a casa dele, na Vila Popular, para devolver uma bicicleta que havia pegado emprestada. Ainda conforme o relato, a mulher aparentava estar sob efeito de drogas.

O homem contou que, após entrar na residência, a suspeita pediu que ele chamasse um carro por aplicativo. Enquanto ele fazia a solicitação, foi atingido por um golpe de faca no tórax. Em seguida, a mulher fugiu levando o celular da vítima.

Ferido, o homem pediu ajuda a um vizinho, que o levou até a unidade de saúde. De acordo com o médico que realizou o atendimento, o corte tinha cerca de 3 centímetros e foi necessário dar três pontos. O estado de saúde é considerado estável.

A vítima afirmou ainda que não sabe de onde a faca foi retirada e suspeita que a mulher já tenha ido ao local com a intenção de atacá-lo. Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como furto e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também