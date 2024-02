Idoso é hospitalizado após ser agredido por trio de assaltantes em Dourados

Um idoso de 68 anos, morador da aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados, procurou a polícia nesta segunda-feira (12), após ser agredido e roubado por um trio de criminosos no início do mês.

Segundo o portal Dourados News, o idoso detalhou aos policiais que o caso ocorreu no dia 4 de fevereiro. Enquanto voltava para casa, ele foi abordado por três homens que o agrediram com um golpe na cabeça e levaram sua carteira, contendo todos os seus documentos e R$ 180.

Sobre o motivo de ter demorado para registrar o boletim de ocorrência do caso, o idoso disse que desmaiou por conta da pancada que levou na cabeça, o que resultou em sua hospitalização, só recebendo alta no domingo (11).

