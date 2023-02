Idoso é preso após tentar matar o 'amigo' durante discussão em Ponta Porã

Idoso, de 61 anos, foi preso por tentativa de homicídio em uma fazenda na zona rural de Ponta Porã na tarde deste domingo (5).

De acordo com as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) chegaram até o autor após informações de pessoas que socorrem a vítima, alvejada com três disparos de arma de fogo. Segundo as testemunhas, o homem continuava na propriedade.

Durante as diligencias, ele foi encontrado junto com a arma de fogo utilizada no crime, sendo um revólver calibre .38 com três munições intactas e outras três deflagradas.

O crime aconteceu durante uma discussão, entre autor e vítima, após o consumo de bebida alcoólica por ambos. O responsável pelos disparos foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Já a vítima foi levada até uma unidade médica de Vista Alegre e transferida, posteriormente, para Campo Grande onde segue em observação.

Deixe seu Comentário

Leia Também