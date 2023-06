Idoso é preso em flagrante durante operação do Gaeco na Capital

A Operação Cascalhos de Areia, deflagrada pelo Gaeco na manhã desta quinta-feira (15), acabou prendendo um idoso, de 65 anos, em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do Batalhão de Polícia de Choque estavam prestando apoio no cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do idoso, localizada na Chácara Santa Dirce.

Durante a revista no interior do imóvel, foi encontrada em um dos quartos, embaixo da cama, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32. Contendo ainda duas munições intactas e duas deflagradas.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado sem lesões corporais à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde o caso foi registrado.

