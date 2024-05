Idoso é preso por mostrar o pênis para menino de 14 anos em Chapadão do Sul

Homem, de 65 anos, foi preso por mostrar o pênis para um adolescente, de 14 anos, dentro do banheiro do Parque de Exposições do Sindicato Rural, em Chapadão do Sul.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o espaço. No local, o menor contou que foi ao banheiro e quando estava lá, o autor mostrou a genitália para o menino.

Ao ver a cena, ele saiu correndo e contou para a avó o que tinha acontecido. Diante da situação, a PM encaminhou todos envolvidos para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

