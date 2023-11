Idoso é preso por mostrar o 'piu-piu' para crianças em Três Lagoas

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por mostrar a genitália para crianças no bairro de Lourdes, em Três Lagoas. O crime aconteceu na tarde de sábado (25), mas foi divulgado apenas ontem pela mídia local.

Conforme o site RCN67, as informações iniciais apontam que as crianças ficaram assustadas com a ação e procuraram a mãe, dizendo o que estava acontecendo. Ao tentar observar, para apurar a veracidade da fala dos pequenos, a mulher observou por um buraco no muro e conseguiu ver o idoso com as partes íntimas a mostra.

A Polícia Militar foi então acionada. Outras testemunhas relataram que os filhos já teriam sido vítimas do homem. Os militares então foram confrontar o suspeito, que informou estar apenas urinando na frente de casa, não sabendo responder o porquê de não estar utilizando o vaso sanitário.

Diante da situação, o homem acabou sendo levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

