Idoso é preso por suspeita de matar desafeto a tiros em Guia Lopes da Laguna

Um idoso, de 73 anos, foi preso durante esta quarta-feira (18) na cidade de Guia Lopes da Laguna. Ele é acusado de matar um homem de 51 anos.

De acordo com as informações policiais, foi cumprido um mandando de busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito. Durante o cumprimento da busca, os policiais civis localizaram um revólver calibre .22, debaixo do travesseiro do investigado. A arma foi encontrada com seis munições intactas.

No mesmo quarto, foram encontradas também vinte munições calibre .22, em um saco plástico transparente. Ao ser indagado sobre as armas e munições, o autor confirmou que elas eram suas.

Diante do fato, além de ser preventivamente preso, o investigado também foi preso em flagrante delito pelo crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826). Após ser remetido ao presídio local, o autuado permanecerá à disposição da Justiça.

