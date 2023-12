Idoso é resgatado pela polícia de situação de maus tratos em MS

Um idoso, de 63 anos, foi resgatado após uma denúncia indicar que ele estava sendo vítima de maus tratos na casa onde mora, localizada na cidade de Fátima do Sul, durante a tarde de terça-feira.

Conforme as informações policiais, equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município, foram verificar a situação no local e ao chegarem, constataram a veracidade dos fatos.

A casa encontrava-se trancada com cadeado e havia três cachorros soltos o que impedia qualquer aproximação. O idoso acabou sendo encontrado dentro da residência, acamado e desnutrido em um ambiente totalmente insalubre.

No interior do imóvel foi constatado a falta de higienização, ventilação precária e alimentos no chão, evidenciando as condições de maus tratos em que o idoso estava submetido.

O corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate e, em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital. O caso será investigado para melhor apuração dos fatos e devida responsabilização dos autores.

