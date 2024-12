Idoso é socorrido após cair de escada enquanto podava árvore em Nova Andradina

Um idoso, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de cair de uma escada durante a manhã desta quinta-feira (19), na região central de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Nova News, o homem estava podando um arbusto, que estava na frente do portão de um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, quando acabou se desequilibrando e caindo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando para uma unidade de saúde, onde ele recebeu atendimento médico especializado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também