Idoso engasga com comida e morre no Nova Lima

Idoso, identificado como Kaleb Vitorino, de 64 anos, faleceu após se engasgar enquanto comia na manhã desta sexta-feira (3), na Rua dos Poetas, localizada no bairro Nova Lima.

Conforme as informações iniciais, ele estava se alimentando quando começou a engasgar e ficar sem ar. Como o socorro estava demorando, o idoso conseguiu desobstruir as vias áreas junto com os familiares.

No entanto, ele voltou a passar mal momentos depois. O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi até o local e fez a reanimação de Kaleb, mas ele não resistiu e acabou falecendo.

Equipes da Polícia Militar também estiveram na residência para acompanhar o caso.

