Idoso morre ao bater em muro de barbearia após sofrer mal súbito enquanto dirigia

Idoso, de 78 anos, morreu depois de sofrer um mal súbito enquanto dirigia, perder o controle de direção e bater no muro de uma tabacaria, no cruzamento da Rua Moussa Hanna Tanous com a Rua Cotegipe, na região do bairro Coophasul, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, durante o começo da tarde de hoje (24), o homem estava conduzindo um JAC J3 levando a esposa de corona. Em determinado momento do trajeto, ele teve um mal súbito.

Por estar ao volante, o idoso perdeu a direção e colidiu contra o muro de uma barbearia. Depois da colisão, o mal súbito evoluiu para uma PCR (parada cardiorrespiratória), ainda dentro do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas a vítima faleceu.

Vendo toda a cena, a esposa do homem ficou em estado de choque. Ela precisou ser atendida e levada para uma unidade de saúde.

Além do socorro, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Polícia Militar foram até o local, realizando o isolamento da área. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para acompanhar o caso.

