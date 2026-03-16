Idoso morre ao ser abandonado em posto de saÃºde do Nova Bahia durante engasgo

Um idoso de 70 anos foi abandonado por um grupo de pessoas no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, localizado no Bairro Parque Novos Estados, enquanto engasgava durante a tarde deste domingo (15), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a foi levada de carro ao local por um grupo de pessoas, que o retiraram do veículo e o deixaram sob os cuidados da equipe médica, mas saíram do local sem se identificar ou informar o que havia acontecido.

Segundo o registro médico, o homem deu entrada no setor de emergência por volta das 12h15 já em parada cardiorrespiratória.

Durante o atendimento, a equipe de saúde identificou um corpo estranho na região da garganta, o que indicava obstrução das vias aéreas e possível asfixia.

Apesar das tentativas de atendimento, o óbito foi constatado pela médica responsável.

Conforme informações do prontuário da unidade de saúde, o idoso era portador de esquizofrenia e estava com documentos de identificação na carteira que carregava no bolso.

A irmã da vítima procurou a delegacia para registrar o caso, mas informou que não sabe o que aconteceu antes de ele ser levado à unidade de saúde.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

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