Menu
Menu Busca segunda, 16 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Idoso morre ao ser abandonado em posto de saÃºde do Nova Bahia durante engasgo

A vÃ­tima chegou a ser atendida pela equipe mÃ©dica, porÃ©m, nÃ£o resistiu e acabou falecendo

16 marÃ§o 2026 - 14h24Brenda Assis
Vítima foi atendida no CRS Nova BahiaVÃ­tima foi atendida no CRS Nova Bahia   (ReproduÃ§Ã£o/Google Maps)

Um idoso de 70 anos foi abandonado por um grupo de pessoas no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, localizado no Bairro Parque Novos Estados, enquanto engasgava durante a tarde deste domingo (15), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a foi levada de carro ao local por um grupo de pessoas, que o retiraram do veículo e o deixaram sob os cuidados da equipe médica, mas saíram do local sem se identificar ou informar o que havia acontecido.

Segundo o registro médico, o homem deu entrada no setor de emergência por volta das 12h15 já em parada cardiorrespiratória.

Durante o atendimento, a equipe de saúde identificou um corpo estranho na região da garganta, o que indicava obstrução das vias aéreas e possível asfixia.

Apesar das tentativas de atendimento, o óbito foi constatado pela médica responsável.

Conforme informações do prontuário da unidade de saúde, o idoso era portador de esquizofrenia e estava com documentos de identificação na carteira que carregava no bolso.

A irmã da vítima procurou a delegacia para registrar o caso, mas informou que não sabe o que aconteceu antes de ele ser levado à unidade de saúde.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Ônibus ficou com a lateral destruída em razão do acidente
PolÃ­cia
Caminhoneiro Ã© preso por causar morte de passageiros de Ã´nibus na BR-267, em Nova Alvorada
Bombeiros na frente do Hospital Regional
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© atropelada por carreta a caminho da escola em Ivinhema
O caso mobilizou as equipes dos bombeiros
PolÃ­cia
Mulher coloca fogo em roupas como repelente para mosquitos e incendeia casa em MS
Drogas estavam em meio a carga de açúcar
PolÃ­cia
DOF apreende R$ 2,4 milhÃµes em drogas escondidas em carga de aÃ§Ãºcar na MS-040
Acidente fatal aconteceu na entrada do município
PolÃ­cia
Homem morre e dois ficam feridos em acidente entre carro e Ã´nibus em Paranhos
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da PM no Jd. Noroeste intercepta carga de cigarros contrabandeados que iria para SP
Submetralhadora utilizada pelos criminosos
PolÃ­cia
Suspeito de participar de ataque a tiros em Coxim Ã© preso com submetralhadora
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Homem tenta matar companheira asfixiada com travesseiro em AnastÃ¡cio
Banheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / Freepik
PolÃ­cia
Padrasto Ã© preso apÃ³s filmar enteada durante banho em Campo Grande
Mandado foi cumprido durante o final de semana
PolÃ­cia
EgÃ­pcio Ã© preso por extorsÃ£o e violÃªncia psicolÃ³gica contra ex-mulher em Campo Grande

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a concede medida protetiva a menina estuprada por pastor com cargo na prefeitura
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS