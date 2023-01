Idoso morre após ser atropelado por carro em Jardim

Adão Da Silva, de 70 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto pela Avenida Duque de Caxias, região do Jardim Aeroporto, em Jardim, na tarde de terça-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um Corolla. Adão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Marechal Rondon, onde recebeu atendimento médico.

Na unidade de saúde, o médico plantonista informou as equipes policiais que a vítima tinha um forte odor etílico. Por conta do acidente, Adão sofreu um traumatismo craniano, teve um grande corte na cabeça e uma fratura exposta na perna direita. Foi informado ainda para os militares que seria necessário fazer a transferência do idoso para Campo Grande, devido a gravidade dos ferimentos.

Porém, já durante a madrugada desta quarta-feira (18), o médico ligou para a delegacia informando o falecimento do idoso.

O motorista do Corolla foi encaminhado para a delegacia do município, onde prestou depoimento. Ele não apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

