Menu
Menu Busca terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Idoso morre atropelado por caminhÃ£o enquanto seguia para o trabalho em AlcinÃ³polis

A esposa do idoso relatou que ele era deficiente auditivo, o que pode ter contribuÃ­do para o acidente

24 marÃ§o 2026 - 12h55Vinicius Costa
Idoso não resistiu ao atropelamentoIdoso nÃ£o resistiu ao atropelamento   (MS Todo Dia)

Antonio Rozeno dos Santos, de 82 anos, morreu durante a manhã desta segunda-feira, dia 23, após ser atropelado por um caminhão na estrada de acesso ao Assentamento Santa Fé, em Alcinópolis.

Ele seguia de bicicleta para o trabalho quando se envolveu no acidente. Informações apontam que Antonio teria entrado repentinamente na frente do veículo.

Segundo informações do site MS Todo Dia, o condutor do caminhão disse as autoridades que seguia no mesmo sentido que a vítima, mas não conseguiu evitar a colisão.

Ainda conforme o site, a esposa do idoso relatou que ele era deficiente auditivo, o que pode ter contribuído para que ele não percebesse a aproximação do veículo, quando tentou mudar de direção.

O condutor do caminhão permaneceu no local. A bicicleta da vítima ficou totalmente destruída, enquanto o caminhão apresentava falha mecânica e má condição de conservação.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem foi conduzido para a delegacia
PolÃ­cia
Acusado de vÃ¡rios estupros em NaviraÃ­, homem Ã© preso em bairro de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Dourados
PolÃ­cia
A caminho do trabalho, jovem tem nÃ¡gedas tocadas por ciclista em Dourados
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ
DEPCA atuou diretamente no caso
PolÃ­cia
Acusado de crime sexual contra menor em MS Ã© preso em aÃ§Ã£o conjunta na Bahia
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Marcelo morreu em acidente de moto
PolÃ­cia
Motociclista que morreu na Serra de Maracaju tinha 19 anos
Autor portava diversos modelos de faca
PolÃ­cia
Homem Ã© preso com faca durante briga com mÃ©dica na UPA Coronel Antonino
Incêndio atinge prédio abandonado de motel em Campo Grande
PolÃ­cia
IncÃªndio atinge prÃ©dio abandonado de motel em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande
Passageiro é preso com artefatos explosivos em ônibus em Ribas do Rio Pardo
PolÃ­cia
Passageiro Ã© preso com artefatos explosivos em Ã´nibus em Ribas do Rio Pardo

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Bombonato morreu com um tiro na boca
PolÃ­cia
Trabalhador Ã© morto enquanto aguardava pagamento em fazenda de Rio Verde
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande