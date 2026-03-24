Idoso morre atropelado por caminhÃ£o enquanto seguia para o trabalho em AlcinÃ³polis

Antonio Rozeno dos Santos, de 82 anos, morreu durante a manhã desta segunda-feira, dia 23, após ser atropelado por um caminhão na estrada de acesso ao Assentamento Santa Fé, em Alcinópolis.

Ele seguia de bicicleta para o trabalho quando se envolveu no acidente. Informações apontam que Antonio teria entrado repentinamente na frente do veículo.

Segundo informações do site MS Todo Dia, o condutor do caminhão disse as autoridades que seguia no mesmo sentido que a vítima, mas não conseguiu evitar a colisão.

Ainda conforme o site, a esposa do idoso relatou que ele era deficiente auditivo, o que pode ter contribuído para que ele não percebesse a aproximação do veículo, quando tentou mudar de direção.

O condutor do caminhão permaneceu no local. A bicicleta da vítima ficou totalmente destruída, enquanto o caminhão apresentava falha mecânica e má condição de conservação.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

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