Idoso morre em hospital quase um mÃªs apÃ³s cair de rede em Aquidauana

Milton Algimiro de Faria, de 63 anos, morreu durante a quinta-feira, dia 19, após complicações decorrentes de uma queda sofrida no mês passado, em Aquidauana.

A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande desde o dia 22 de fevereiro, após cair de uma rede enquanto havia ingerido bebida alcoólica. A queda resultou em uma lesão na coluna cervical.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o período de internação, o paciente chegou a ser submetido a manobras de reanimação por cerca de 10 minutos e permaneceu em estado mínimo de consciência. O quadro evoluiu para choque séptico refratário, sem resposta às medidas médicas adotadas.

A morte foi confirmada às 10h30 de quinta-feira no hospital. A causa foi atestada em encaminhamento médico ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, responsável pelos procedimentos periciais.

O caso foi registrado como morte em decorrência de fato atípico.

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