Idoso morre enquanto carpia terreno em Campo Grande

Um homem de 62 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24) em um terreno baldio no bairro Parque Residencial União, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima costumava capinar o terreno, que fica próximo à casa onde morava. Hoje ele saiu de casa por volta das 4h30 para realizar a atividade.

Por volta das 7h, uma vizinha viu o homem caído no local e avisou a família. O cunhado da vítima foi até o terreno e acionou o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe médica esteve no local e confirmou a morte às 7h20. De acordo com o atendimento, o corpo não apresentava sinais de violência.

Ainda conforme o registro policial, o homem tinha problemas de saúde, como diabetes, hipertensão e doença cardíaca. A principal suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito, caído e batido o rosto no chão.

O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), que deve apontar a causa da morte.

Não há informações sobre testemunhas ou câmeras de segurança na região. O caso foi registrado como achado de cadáver e será investigado.

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