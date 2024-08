Idoso pega aposentadoria, leva 'novinhas' em motel, sofre infarto e vai parar no hospital

Um idoso, que não teve o nome ou a idade divulgados, precisou ser socorrido após infartar ao levar três novinhas para o motel. O caso teria acontecido no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

Conforme as informações policiais, ele aproveitou o dinheiro da aposentadoria para se divertir um pouco, acompanhado de três jovens. Porém, em determinado momento, ele começou a passar mal.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade foi acionado, socorrendo o idoso. A equipe médica informou aos sites locais, que ele teve um principio de infarto.

Não foram repassadas informações a respeito de uso de medicamentos para a ‘pipa subir’, melhorando assim o desempenho do idoso com as novinhas.

