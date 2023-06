Idoso perde o controle da direção e bate caminhonete em poste

Duas pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que elas estavam bater contra um poste de alta tensão na BR-262, no acesso ao Anel Viário, em Corumbá, no início da noite de sexta-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate e salvamento do 3º Grupamento socorreram um idoso de 63 anos, condutor do utilitário e a passageira, de 31 anos, após a caminhonete Ford se chocar contra a torre.

O homem apresentava ferimentos no rosto, pescoço e se queixava de dores no tórax, enquanto a mulher, estava inconsciente, retida no veículo, com fratura nas pernas, braço direito, corte na altura da coxa esquerda, além de ferimento transfixante (que atravessa) na perna direita.

Após o atendimento emergencial, os dois foram removidos para o Pronto-Socorro Municipal.

