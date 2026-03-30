Idoso tenta agarrar e beijar jovem de 18 anos a forÃ§a em SidrolÃ¢ndia

Idoso, de 62 anos, foi encaminhado para a delegacia de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, durante o final de semana, após ser acusado de importunação sexual contra a sobrinha da esposa dele.

O relato da vítima aponta que o suspeito entregou um colar com dizeres religiosos e na sequência, tentou agarrá-la, pegando nas nádegas dela e também teria tentado beijá-la a força.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem conseguiu se desvencilhar do idoso e correu de volta para casa, onde pediu ajuda para o sogro para que fosse encaminhada até a delegacia.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local dos fatos, na região da Aldeia Nova Tereré, onde encontrou o suspeito, que inicialmente, negou os fatos. Ele foi detido e conduzido até a delegacia.

O caso foi registrado como importunação sexual.

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