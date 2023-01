Idosos em situação de maus-tratos são resgatados em Campo Grande

Casal de idosos, de 73 e 79 anos, foram resgatados durante uma investigação da Polícia Civil, por meio da 2° Delegacia de Polícia, em Campo Grande, na terça-feira (25). O autor, de 36 anos, que seria o filho, foi detido conduzido para a delegacia.

Na casa, segundo informações da polícia, foi constatado acúmulo de lixo, falta de móveis, bem como a situação de maus-tratos e risco contra a vida dos idosos.

Foi evidenciado que os idosos estavam com higiene precária, precariedade de mobiliário, colchão de cama com resíduos de urina e sem peças de roupas limpas.

A vistoria na residência teve o aval dos idosos e a situação colocava em risco a saúde física e psíquica das vítimas.

Na delegacia, foi lavrado procedimento e solicitadas medidas urgentes de atendimento e proteção às vítimas idosas à Secretaria de Assistência Social do Município e Conselho Municipal de Defesa do Idoso.

